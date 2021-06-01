В Ижевске пенсионерка заплатила экстрасенсам более 1,5 млн рублей, чтобы спасти дочь от проклятия

При любых сомнениях женщину упрекали, что она рискует жизнью девушки.

Ижевск. Удмуртия. Более 1,5 млн рублей перевела экстрасенсам 63-летняя ижевчанка. Об этом сообщает управление МВД по Ижевску.

Пенсионерка, насмотревшись программы про экстрасенсов, с их помощью решила выдать дочку замуж.

В феврале 2021 года она позвонила по указанному в телепередаче номеру. Пенсионерка поделилась с помощницей целительницы о своих планах и сообщила данные о детях. В ответ ей рассказали о проклятиях, болезнях и завистниках семьи.

Вскоре перезвонила сама целительница с новостью, что на младшей дочери висит проклятье на смерть. Опасаясь за жизнь ребенка, для снятия проклятия женщина перевела 21 400 рублей. В течении последующих 3 месяцев она оформляла кредиты в банках для оплаты других сеансов, так как порча оказалась очень сильна.

Целительницы также просили средства на атрибутику. Им нужны были особенные зеркала из Венеции, кинжал-колба, чтобы спрятать сущность, которая вырвалась наружу из дочери и другие вещи. За все издержки они обещали вернуть деньги.

При возникающих у пенсионерки сомнениях, мошенницы укоряли, что она не заботится о жизни дочери.

Когда женщину попросили перевести 1,3 млн рублей за камни из Испании для защиты всей семьи, она сначала перевела половину суммы, а потом решила, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию. Оказалось, что за 3 месяца пенсионерка отдала мошенницам более 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).