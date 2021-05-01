В Удмуртии спасатели помогли отцу и сыну, решившим порыбачить в ветреную погоду

Их лодку бросало на волнах, а весло сломалось.

Воткинск. Удмуртия. На пруду поселка Пихтовка в Удмуртии спасателям пришлось помогать рыбакам, оказавшимся «в плену» ветра. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Мужчина 1993 года рождения вместе со своим 6-летним сыном рано утром отправились на резиновой лодке за рыбой. Вскоре поднялся ветер. Лодку бросало по волнам и одно из весел сломалось. Понимая, что до берега добраться не получится, отец позвонил спасателям.

Спасатели Воткинска доехали до рыбаков на лодке. После, из-за опасности опрокидывания, было решено доплыть до ближайшего камыша и дальше по отмели идти пешком.

Папу и сына доставили на берег.

Напомним, из-за сильного порыва ветра днем 1 мая в Ижевске придавило деревом пенсионерку. Она находится в больнице.

В этот же день дерево упало на хозпостройку кафе «У Лося», сообщают в Поисково-спасательной службе Ижевска. К счастью, никто не пострадал, крыша выдержала удар. Прибывшие спасатели и пожарные распилили дерево и спустили с постройки.

Фото: ПСС Ижевска

Кроме того, 1 мая огнеборцам поступило 15 сигналов о возгорании травы. Больше всего пожаров произошло в Якшур-Бодьинском районе - 4, сообщают в региональном МЧС. Население игнорирует запрет разводить костры и сжигать траву. Жителям напоминают, что при сильном ветре огонь по сухой траве распространяется стремительно и может перекинуться на постройки.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ветер сохранится и ночью 2 мая. Его порывы будут достигать 18 м/с.