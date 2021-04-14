В Удмуртии спасатели пришли на помощь рыбакам, оставшимся без лодки из-за ледохода

Мужчинам нужно было вернуться на противоположный берег.

Каракулино. Удмуртия. Спасатели помогли рыбакам на реке Кама в Каракулино. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Утром 14 апреля двое мужчин на лодке отправились рыбачить на противоположный берег реки, недалеко от села Чеганда.

Когда рыбаки вернулись, то увидели, что лодку унесло льдиной. Самостоятельно добраться обратно они бы не смогли, поэтому обратились за помощью.

По приезду спасатели взяли на буксир плавсредство мужчин, а их самих переправили на берег.