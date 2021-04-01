В Удмуртии будут судить банду наркосбытчиков

11 участников преступного сообщества в течение нескольких месяцев распространяли крупные партии синтетических наркотиков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии будут судить участников преступного сообщества, распространявших крупные партии наркотиков. Следственным управлением МВД по республике окончено расследование уголовного дела по обвинению 11 жителей Удмуртии, Башкортостана и Пермского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в течение нескольких месяцев члены банды осуществляли сбыт синтетических наркотиков. Продажи шли бесконтактным способом на территории Удмуртии, Пермского края и Республики Башкортостан через интернет-магазин.

Трое обвиняемых выполняли роль региональных курьеров. Они приобретали оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывали и сбывали розничным закладчикам путем оборудования тайников. Обвиняемые проживали в разных регионах и общались исключительно посредством сети Интернет.

Противоправная деятельность наркодилеров была пресечена сотрудниками республиканского управления по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной службы безопасности при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В общей сложности у обвиняемых было изъято более полутора килограммов наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.