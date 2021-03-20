Гражданин Узбекистана получил срок за нападение на сотрудников ФСИН в Удмуртии

Находясь в заключении, он оказался недоволен их действиями.

Можга. Удмуртия. Гражданина Узбекистана осудили в Удмуртии за нападение на сотрудников колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установил суд, в октябре 2020 года подсудимый оказался недоволен действиями сотрудников исправительной колонии, в которой отбывал срок. В связи с этим он ударил одного надзирателя локтём, другого — деревянным настилом.

Несмотря на то, что иностранец признал вину и полностью раскаялся, Можгинский районный суд признал его виновным в двух преступлениях по части 2 статьи 321 УК России («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). К имеющемуся сроку ему добавили 2 года 6 месяцев строгого режима.