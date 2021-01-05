Снегоход провалился под лед на реке в Удмуртии

Обошлось без человеческих жертв.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снегоход провалился под лёд на разливах реки Белая недалёко от Лысой горы. Об этом сообщили в соцсетях поисково-спасательной службы Удмуртии во вторник, 5 января.

К спасателям обратилось трое мужчин. Они отправились на рыбалку на своём снегоходе «Варяг», но не учли, что лёд тонкий. Во время движения снегоход начал тонуть. Мужчинам удалось спрыгнуть с него, снегоходу же повезло меньше, он затонул вместе с привязанными к нему волокушами.

Мужчины с местными жителями попытались самостоятельно поднять снегоход. Но из-за тонкого льда подойти к снегоходу близко не удалось. Спасатели поисково-спасательного отряда села Каракулино подъехали к месту происшествия на аэролодке «Ижора» и при помощи нехитрого способа зацепили снегоход верёвками, вытащили на лёд и отбуксировали в безопасное место.

Спасатели в очередной раз напомнили, что необходимо во время катания по льду на снегоходах, квадроциклах и иных самоходных машинах соблюдать правила безопасности. Не выезжать на лёд в тех местах, где нет уверенности в достаточной толщине льда и отсутствии промоин; не передвигаться в тёмное время суток. Также нельзя доверять управление детям и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.