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В одном из гаражей Глазова обнаружили погибшую молодую пару

10:30, 11 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
В одном из гаражей Глазова обнаружили погибшую молодую пару
10:30, 11 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
430
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#Глазов\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
430
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Следователи начали проверку произошедшего.

Глазов. Удмуртия. В Глазове начали доследственную проверку по факту гибели 24-летнего мужчины и 18-летней девушки, тела которых обнаружены в гараже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии в пятницу, 11 декабря.
По данным проверки, 9 декабря в 08:50 в оперслужбы Глазова поступило сообщение от местного жителя — в гаражном кооперативе «Заря» в одном из боксов слышен звук работающего двигателя автомобиля, но двери гаража закрыты, никто не отзывается.
Прибывшие на место следователи обнаружили автомобиль с работающим двигателем, в котором находились тела молодого человека и девушки. Видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружили. Предварительная причина смерти — отравление выхлопными газами.
Как отметили в Следственном управлении, в рамках проверки произведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего.
10:30, 11 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
430
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#гибель людей