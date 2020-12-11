В одном из гаражей Глазова обнаружили погибшую молодую пару

Следователи начали проверку произошедшего.

Глазов. Удмуртия. В Глазове начали доследственную проверку по факту гибели 24-летнего мужчины и 18-летней девушки, тела которых обнаружены в гараже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии в пятницу, 11 декабря.

По данным проверки, 9 декабря в 08:50 в оперслужбы Глазова поступило сообщение от местного жителя — в гаражном кооперативе «Заря» в одном из боксов слышен звук работающего двигателя автомобиля, но двери гаража закрыты, никто не отзывается.

Прибывшие на место следователи обнаружили автомобиль с работающим двигателем, в котором находились тела молодого человека и девушки. Видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружили. Предварительная причина смерти — отравление выхлопными газами.

Как отметили в Следственном управлении, в рамках проверки произведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего.