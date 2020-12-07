Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Двое наркокурьеров привезли в Удмуртию из Подмосковья более 1,5 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Двух молодых людей 1997 года рождения задержали около Центрального автовокзала Ижевска. В рюкзаке у одного из них нашли несколько свертков с наркотиками. В квартире одного из злоумышленников оперативники обнаружили фасовочные материалы, электронные весы, банковские карты.

Выяснилось, что задержанные являются закладчиками интернет-магазина. Они забрали запрещенные вещества в лесополосе на территории Московской области и привезли в Удмуртию для последующего сбыта.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, обоих задержанных взяли под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.