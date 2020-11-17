Верховный суд Удмуртии оставил экс-министра строительства региона под стражей

Защитник Ивана Ястреба посчитал решение Индустриального районного суда незаконным.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики оставил бывшего министра строительства региона Ивана Ястреба под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, Ивана Ястреба, занимавшего должность генерального директора ГУП «ТПО ЖКХ УР», обвиняют в получении взяток в особо крупном размере за совершение действий, направленных на заключение и скорейшую оплату стоимости договоров, а также заключение в будущем аналогичных договоров и общее покровительство при их исполнении.

31 октября Индустриальный районный суд Ижевска отправил его под стражу до 29 декабря. Адвокат обвиняемого посчитал постановление необоснованным и направил апелляционную жалобу. Верховный суд Удмуртии согласился с доводами прокуратуры и отклонил жалобу.

Ранее задержание прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.