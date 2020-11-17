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Верховный суд Удмуртии оставил экс-министра строительства региона под стражей

12:30, 17 ноября, 2020
Анна Торхова
Верховный суд Удмуртии оставил экс-министра строительства региона под стражей
12:30, 17 ноября, 2020
Анна Торхова
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#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Защитник Ивана Ястреба посчитал решение Индустриального районного суда незаконным.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики оставил бывшего министра строительства региона Ивана Ястреба под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, Ивана Ястреба, занимавшего должность генерального директора ГУП «ТПО ЖКХ УР», обвиняют в получении взяток в особо крупном размере за совершение действий, направленных на заключение и скорейшую оплату стоимости договоров, а также заключение в будущем аналогичных договоров и общее покровительство при их исполнении.

31 октября Индустриальный районный суд Ижевска отправил его под стражу до 29 декабря. Адвокат обвиняемого посчитал постановление необоснованным и направил апелляционную жалобу. Верховный суд Удмуртии согласился с доводами прокуратуры и отклонил жалобу.

Ранее задержание прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

12:30, 17 ноября, 2020
Анна Торхова
27
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд