Жительница Можги после родов сбежала из больницы, бросив ребенка

У женщины уже есть дети, воспитанием которых она не занимается.

Можга. Удмуртия. Жительница Можги сбежала из роддома, оставив новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Удмуртской Республики.

Женщина родила в начале 2020 года, после чего покинула больницу, бросив ребенка без оформления согласия на его усыновление.

Жительница Можги характеризуется отрицательно, ведет аморальный образ жизни, употребляет алкоголь, долгое время не работает. Помимо малыша у женщины на иждивении есть другие дети, которых она надлежащим образом не воспитывает.

Суд постановил лишить 36-летнюю мать родительских прав, а также взыскать с нее алименты на содержание малыша.

Решение в законную силу не вступило.