Обвиняемый в коммерческом подкупе сарапульский бизнесмен отделался штрафом

Общая сумма переданных средств превысила четверть миллиона рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле вынесли приговор местному бизнесмену, обвиненному в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, предприниматель трижды в начале 2020 года передавал одному из сотрудников управляющей компании «Домовой» деньги за заключение с его организацией договоров подряда. Общая сумма переданных средств превысила четверть миллиона рублей.

Свою вину в совершенных преступлениях злоумышленник признал. Суд обязал бизнесмена выплатить 150 тыс. рублей штрафа. Арест, наложенный ранее на его имущество, сохранили до исполнения решения суда.