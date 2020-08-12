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Бизнесмен из Сарапула предстанет перед судом за коммерческий подкуп

09:40, 12 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Бизнесмен из Сарапула предстанет перед судом за коммерческий подкуп
09:40, 12 августа, 2020
Анастасия Шевченко
48
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#коммерция\n#происшествие
48
0

Общая сумма незаконно переданных средств составила более 260 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Бизнесмен из Сарапула предстанет перед судом за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике. 

По данным следствия, предприниматель передавал сотруднику коммерческой фирмы деньги за лоббирование своих интересов при заключении договоров на капремонт многоквартирных домов, а также за общее покровительство при исполнении обязательств. Этим мужчина занимался с начала января по конец февраля 2020 года, а общая сумма переданных средств составила более 260 тыс. рублей. 

При этом сотрудник коммерческой организации был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. 

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). На имущество 27-летнего предпринимателя был наложили арест на сумму более 2,6 млн рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что предпринимателей из Сарапула не раз судят за коммерческий подкуп. Например, в июле 2019 года сарапульскую фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за денежные подношения крупному местному предприятию, в октябре того же года другую местную организацию штрафовали на 1 млн рублей. Уже в июне 2020 года было возбуждено еще одно дело за подобные нарушения. Тогда сотрудник одной из «управляек» Сарапула получал взятки за покровительство стройфирме.

09:40, 12 августа, 2020
Анастасия Шевченко
48
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#коммерция\n#происшествие

 

 

 


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