Общая сумма незаконно переданных средств составила более 260 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Бизнесмен из Сарапула предстанет перед судом за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.



По данным следствия, предприниматель передавал сотруднику коммерческой фирмы деньги за лоббирование своих интересов при заключении договоров на капремонт многоквартирных домов, а также за общее покровительство при исполнении обязательств. Этим мужчина занимался с начала января по конец февраля 2020 года, а общая сумма переданных средств составила более 260 тыс. рублей.



При этом сотрудник коммерческой организации был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.



Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). На имущество 27-летнего предпринимателя был наложили арест на сумму более 2,6 млн рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Отметим, что предпринимателей из Сарапула не раз судят за коммерческий подкуп. Например, в июле 2019 года сарапульскую фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за денежные подношения крупному местному предприятию, в октябре того же года другую местную организацию штрафовали на 1 млн рублей. Уже в июне 2020 года было возбуждено еще одно дело за подобные нарушения. Тогда сотрудник одной из «управляек» Сарапула получал взятки за покровительство стройфирме.