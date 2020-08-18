Жителя Подмосковья задержали в Удмуртии за попытку сбыть 1 кг наркотиков

В настоящее время он находится под стражей.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Подмосковья задержали в Удмуртии за попытку сбыть более 1 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

31-летнего мужчину задержали сотрудники Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте в Завьяловском районе. У него изъяли два свертка с мефедроном, который он планировал разложить по закладкам в лесу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время он находится под стражей.