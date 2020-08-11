В Глазове возьмут под контроль утилизацию мазута на заводе УЗСМ

Ранее пользователь соцсети опубликовал фото срезанных емкостей с опасным веществом.

Глазов. Удмуртия. В Глазове возьмут под контроль утилизацию мазута на Удмуртском заводе строительных материалов (УЗСМ). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Отметим, что ранее пользователь соцсети выложил фотографию трех металлических емкостей с мазутом, которые стоят на территории предприятия. На снимке видно, что баки срезаны. При этом, отметил мужчина, емкости находятся недалеко от улицы Драгунова, а остаток мазута в них составляет около 130 т. Житель города опасался, что в дожди жидкий продукт выльется в грунт. Пользователь добавил, что это может привести к экологической катастрофе.



«Пойдут дожди и следующий сценарий такой: все переливается на грунт — получаем НОРИЛЬСК 2», — написал он. Напомним, что в мае 2020 года из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось более 20 тыс. т топлива. Опасное вещество попало в грунт и водоемы.

По словам представителя городской администрации, работы по удалению мазута и по отправке его на утилизацию сейчас ведет контрактный управляющий УЗСМ.

«По технологии утилизации бочки действительно срезаются, затем из них извлекается затвердевший мазут и в спецтехнике отправляется на утилизацию. Работы находятся в процессе исполнения», — отметили в пресс-службе. Дальше администрация города намерена обратиться в Минприроды Удмуртии и в надзорные органы с просьбой взять этот процесс на контроль.