В Ижевске обвиняемый съел часть протокола очной ставки

Перед этим мужчина разорвал документ на несколько частей.

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемый по уголовному делу съел часть протокола очной ставки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской республики.

Инцидент произошел в апреле 2020 года в кабинете следственного изолятора временного содержания. После окончания следственного действия ижевчанин демонстративно разорвал протокол на несколько частей и проглотил бумагу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 294 УК России («воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Дело направили в Индустриальный районный суд.