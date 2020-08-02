Средства получат Можгинский и Кезский районы республики.

Ижевск. Удмуртия. Более 1 млн рублей направят на ликвидацию последствий июльской грозы в районы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Напомним, что 16 июля в регионе прошли сильные грозы, ливни и град. Порывы ветра достигали 25 м/с. В результате особенно пострадали Можгинский и Кезский районы Удмуртии.



В деревне Большая Уча Можгинского района повредились крыши трех многоквартирных домов. Ураган сорвал шифер и профнастил с кровли зданий.



На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ потребуется 1 млн рублей.

В Кезском районе пострадали Кузьминская средняя общеобразовательная школа, Кулигинская участковая больница БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» и 230 частных домовладений. На ликвидацию последствий потребуются более 200 тыс. рублей.



Таким образом из резервного фонда Правительства Удмуртской Республики районам будет выделено 1 200 000 рублей. В частности, Можгинский получит 1 млн рублей, Кезский — 200 тыс. рублей.



Также Минобразования республики получит 227 тыс. рублей на аварийно-восстановительные работы в Большеучинской школе-интернате. На такие же цели 377 тыс. рублей направят в Минздрав Удмуртии, для ремонта Кулигинской участковой больницы.

Отметим, что в целом на территории Удмуртской Республике из-за непогоды произошло повреждение объектов в 9 муниципальных образованиях.