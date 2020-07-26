Последствия грозы: крыши трех многоквартирных домов повредило в Можгинском районе

В населенном пункте установили режим ЧС.

Можга. Удмуртия. Крыши трех многоквартирных домов повредило в деревне Большая Уча Можгинского района. Произошло это во время грозы из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

Так, повреждены оказались дом №36 на улице Садовой, где ураган сорвал 49 листов шифера и повредил остальной настил, дом №18 на той же улице, лишившийся 25 листов шифера. Остальная часть кровли этого здания также была разрушена. Третий дом – №6 по улице Азина – был покрыт профнастилом, который тоже не устоял перед напором стихии.

В населенном пункте установили режим ЧС. В настоящее время на пострадавших домах начинается ремонт по восстановлению кровель. Уже проведены обследования, установлен характер повреждений и сумма ущерба. Подрядчик вскоре должен приступить к работе.

Напомним, 25 апреля шквалистый ветер сорвал металлическое покрытие с крыши дома в Каракулино В тот же день в Камбарке непогода сорвала кровлю продуктового павильнона, убив прохожего.