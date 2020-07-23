В Удмуртии рабочий упал с опоры после удара электричеством: мужчина погиб

Ижевчанин скончался в «скорой».

Можга. Удмуртия. Житель Удмуртии погиб, упав с 7-метровой электрической опоры. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла рядом с молочной фермой в селе Большая Уча Можгинского района 20 июля около 13:00.

33-летний электромонтер в ходе работ на опоре получил электротравму, и от удара упал с высоты. Ижевчанин скончался в автомобиле «скорой» на пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). В ходе следствия будет дана оценка соблюдению требований безопасности работников организации, в которой произошел несчастный случай на производстве.

Напомним, ранее в Удмуртии погиб рабочий, сорвавшийся со строительных лесов.