Рабочий в Удмуртии сорвался со строительных лесов и погиб

Мужчина упал на бетонный пол.

Глазов. Удмуртия. В деревне Солдырь Глазовского района Удмуртии на строящемся объекте погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла 20 июля около 11:00. Мужчина в составе бригады занимался отделкой жилого дома. Работы велись на строительных лесах на высоте около 5 метров. При переходе с одних лесов на другие 29-летний потерпевший упал на бетон и получил травмы, не совместимые с жизнью. Рабочий скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России («Нарушение правил охраны труда»).

Следователи проводят проверку. Позднее будет дана оценка обстоятельствам, связанным с обеспечением требований безопасности.