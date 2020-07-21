Житель Сарапула с помощью арбалета намеревался отправить в колонию телефоны

При себе у него нашли три стрелы.

Завьялово. Удмуртия. Житель Сарапула намеревался доставить запрещенные предметы в исправительную колонию №7 с помощью арбалета. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Удмуртской Республике.

У злоумышленника при себе помимо арбалета нашли три стрелы с прикрепленными к ним свертками с мобильными телефонами, а также тремя комплектующими к зарядным устройствам.

У мужчины предметы изъяли, ему грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.

В исправительную колонию №3 нарушитель пытался передать осужденному наркотики. В тюбике зубной пасты, запечатанной в посылке, был найден пакет с веществом бежевого цвета весом 0,59 грамма. Экспертиза показала, что смесь содержит производное N-метилэфедрона. Материалы по данному факту направили в полицию.