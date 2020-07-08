Житель Удмуртии задушил подругу, спрятал тело в овраге и врал родственникам, что она ушла из дома

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула взяли под стражу по обвинению в убийстве гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По версии следствия, 3 или 4 июля между 43-летним мужчиной и его 49-летней сожительницей произошла ссора. Сарапульчанин несколько раз ударил подругу, потом задушил её платком. Тело злоумышленник вынес в поле и сбросил в овраг. Мужчина также уничтожил часть вещей сожительницы, чтобы убедить родных, что она просто ушла из дома. Однако родственники не поверили, одна из них обратилась в полицию. 5 июля тело пропавшей нашли в овраге.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.