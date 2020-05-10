Два вертолета Ми-8 начали проливать территорию бывшего арсенала в Пугачево

Общая площадь возгорания составляет 10 га.

Малая Пурга. Удмуртия. Вертолеты Ми-8 начали проливку территории в районе села Пугачево Малопургинского района, где накануне из-за загоревшейся сухой травы начали взрываться остатки снарядов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

По состоянию на утро 10 мая задействованы 2 вертолета Ми-8. Позже к ним присоединится и другая авиатехника. Общая площадь возгорания составляет 10 га. Открытых очагов горения уже нет.

Напомним, что днем 9 мая на технической территории бывшего арсенала в Пугачево из-за загоревшейся травы, как и в 2018 году, начали детонировать остатки снарядов. Часть жителей эвакуировали.