Авиацию привлекут для тушения пожара в селе Пугачево в Удмуртии

Днем 9 мая здесь из-за возгорания сухой травы начали взрываться остатки снарядов.

Малая Пурга. Удмуртия. Для тушения пожара в удмуртском Пугачево задействуют авиацию. Как рассказал глава Удмурткой Республики Александр Бречалов, пока идет речь об использовании вертолетов. Однако есть заявка на самолеты Ил-76.

Он отметил, что в регионе сохраняется жаркая погода, и есть необходимость увлажнять почву и объекты для сдерживания темпов пожара. По данным Удмуртского Гидрометцентра, 10 мая в республике ожидается до +25 градусов Цельсия с кратковременными дождями днем.

«То, что я увидел, очаг достаточно большой, это не в моменте его потушить», - сообщил руководитель республики.

Напомним, что днем 9 мая в Пугачево Малопургинского района из-за возгорания сухой травы начали взрываться остатки снарядов. К вечеру площадь возгорания увеличилась до 4 га. Власти начали добровольную эвакуацию жителей.