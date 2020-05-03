Боеприпасы от танковой пушки украли с бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии

Двух злоумышленников удалось задержать.

Малая Пурга. Удмуртия. С территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе украли более 20 корпусов танковых снарядов. Об этом сообщает районная газета «Маяк».

На территорию хранения боеприпасов проникли три злоумышленника, двух из них задержали сотрудники фирмы, ведущей работы на бывшем арсенале. Их целью были гильзы из латуни, которые планировалось вывезти на грузовике.

Полицейским удалось остановить четыре машины с награбленным. В одном автомобиле оказалось 10 корпусов снарядов танковой пушки, в которых возможно есть взрывчатка, в другом — 21. Ещё в две машины также оказались нагружены деталями от снарядов.