Жители Глазова заманили девушку в баню, где изнасиловали и ограбили

Молодые люди познакомились с потерпевшей в кафе.

Глазов. Удмуртия. В Глазове двое молодых людей напали на девушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

15 февраля 2020 года мужчины познакомились с потерпевшей в одном из кафе города. Обманным путем злоумышленники заманили её в баню, где, приставив к горлу нож, стали требовать передать им деньги.

Один из обвиняемых изнасиловал девушку. Второй, угрожая ножом, требовал сообщить пин-код карты, после чего перевел с помощью приложения со счета потерпевшей 26 тыс. рублей.

Молодых людей 2000 и 2001 года рождения задержали в кратчайшие сроки. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 131 УК России («Изнасилование») и части 2 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Обвиняемые находятся под стражей.