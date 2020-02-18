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В Удмуртии из подпольного цеха вывезли 8 «КамАЗов» поддельной парфюмерии и косметики

14:00, 18 февраля, 2020
Анна Торхова
В Удмуртии из подпольного цеха вывезли 8 «КамАЗов» поддельной парфюмерии и косметики
14:00, 18 февраля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#подделка\n#косметика
Фото: pixabay.com
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По делу числятся 13 обвиняемых.

Ижевск. Удмуртия. Из подпольного цеха в Ижевске вывезли 8 «КамАЗов» поддельной парфюмерии и косметики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В незаконном производстве продукции обвиняются 13 жителей Удмуртии. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 180 УК России («Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное организованной группой»), части 6 статьи 171.1 УК России («Производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированной алкогольной продукции, совершенных организованной группой, в особо крупном размере»).

Злоумышленники наносили на упаковки знаки известных мировых брендов, после чего продавали подделки в Москве и Московской области. В результате парфюмерным компаниям причинен ущерб на сумму более 860 млн рублей.

Также обвиняемые производили алкоголь и реализовывали его под видом косметического лосьона в разных городах России.

В ходе обысков правоохранители обнаружили линии по производству и розливу готовой продукции, станки, оборудование, этикетки, тару, более 500 тыс. упаковок с чужими товарными знаками, свыше 1 тыс. литров готовых духов, более 68 тонн немаркированного алкоголя.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

В суд направлено уголовное дело в отношении организаторов подпольного парфюмерного завода

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению тринадцати жителей республики в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное организованной группой) и ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированной алкогольной продукции, совершенных организованной группой, в особо крупном размере).

14:00, 18 февраля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#подделка\n#косметика

 

 

 


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