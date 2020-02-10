В Удмуртии задержали трех сутенеров, которые вовлекали в занятие проституцией подростков

Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали трех организаторов сети притонов, которые вовлекали в занятие проституцией взрослых девушек и подростков. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, операцию проводили совместно с сотрудниками Росгвардии и следователями.

Жители Завьяловского района – двое мужчин и ранее судимая за подобное преступление женщина – размещали в интернете объявления об оказании интимных услуг, арендовали несколько квартир в Ижевске, где подобные услуги оказывали их «подопечные». Также проституток привозили в сауны и бани, где их ждали клиенты.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по части 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних») и части 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних»).

Мужчин взяли под стражу, женщину отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до 8 лет лишения свободы.