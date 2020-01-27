Обвиняемую в обмане 35 туристов менеджера фирмы из Ижевска задержали в Сочи

Ущерб от действий злоумышленницы оценивают в 3,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Менеджеру турагентства в Ижевске предъявили обвинение в обмане 35 клиентов на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республики.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Жертвами злоумышленницы стали 35 жителей Ижевска, Екатеринбурга, Казани и Ханты-Мансийского автономного округа.

В январе 2020 года менеджера турагентства «Твой тур» (ИП Нефедова А. С.) объявили в федеральный розыск, задержать её удалось в Сочи, позже женщину доставили в Ижевск. По решению суда её заключили под стражу.

«Следователями устанавливаются новые потерпевшие от действий указанного турагентства, определяется круг потерпевших лиц», – отметили правоохранители.

Тех, кто пострадал от действий злоумышленницы, просят обратиться по телефону 02 (с мобильного 102).