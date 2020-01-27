В Ижевске на улице Ленина сбили лошадь

Животное погибло.

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске сбили пони. О случившемся сообщают очевидцы.

ДТП произошло около 17:00 26 января. Сначала в соцсетях появились сообщения о том, что по улице Ленина возле «Ашана» бегает маленькая лошадь. Чуть позже её сбила машина.

«Лежит напротив остановки (в сторону центра). Пожарные перегородили дорогу. Едет одна полоса», - сообщила очевидец Екатерина Ившина.

Горожане предположили, что животное могло сбежать из загона. Некоторые видели ещё одну лошадь, бежавшую посередине улицы Ленина в сторону центра.