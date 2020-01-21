Еще несколько пострадавших появилось в деле о хищении бензина в Удмуртии

Сумма ущерба от преступных действий бизнесмена превысила 22 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Еще несколько пострадавших появилось в деле о хищении бензина, предназначенного для нужд полиции, в Удмуртии. Об этом журналистам рассказал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

Напомним, в феврале прошлого года в регионе задержали владельца сети автозаправочных станций. Более двух лет предприниматель создавал фирмы на подставных людей, заключал госконтракты с МВД на хранение бензина, потом сбывал топливо на своих АЗС, а остатки разбавлял различными нефтепродуктами.

«Повреждены были машины ГИБДД, машины участковых, плюс мы установили, что бензин поставлялся в школы, больницы и индивидуальным предпринимателям. Окончательное количество потерпевших установим», – отметил Тугушев.

Сумма ущерба от преступных действий превысила 22 млн рублей.

Выяснилось, что у злоумышленника имелись сообщники. Один из них оказался сотрудником МВД. «В настоящее время он уволен за совершение поступка, дискредитирующего статус сотрудника органов внутренних дел, в отношении него уголовное дело мы уже направили в суд», – добавил Тугушев.