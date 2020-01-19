Более 600 упаковок синтетического никотина изъяли из продажи в Ижевске

В изъятых смесях обнаружили свинец, а содержание никотина в них превысило нормы от 4,8 до 30 раз.

Ижевск. Удмуртия. 635 упаковок синтетического никотина изъяли из продажи в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, специалисты провели более 300 проверок предприятий торговли.

Опасную продукцию обнаружили в магазинах «Золотая табакерка», «Красное и белое» и так далее. У пэков не было сопроводительных документов и информации на маркировке на русском языке.

«Всего снято с реализации 635 единиц некурительной никотинсодержащей продукции, в том числе 79 штук импортной продукции», – отмечается в сообщении.

В изъятых смесях обнаружили свинец, а содержание никотина в них превысило нормы от 4,8 до 30 раз. Подобные пэки представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей.

Проверки продолжаются на территории всех муниципальных образований региона.