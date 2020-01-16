Угрожавшему московскому судье жителю Удмуртии назначили штраф в 160 тыс рублей

Алексей Вересов полностью свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Москва. Жителю Удмуртии Алексею Вересову, угрожавшему московскому судье Алексею Криворучко, Мещанский суд столицы назначил наказание в 160 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщил «Интерфакс» в четверг, 16 января.

«Признать Вересова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ (угрозы судье), и назначить ему наказание в виде штрафа в 160 тыс. рублей», — огласила решение судья Олеся Менделеева.

Напомним, мужчину и ещё одного подозреваемого – Сергея Половца задержали 11 ноября 2019 года. Позже перед вылетом за границу правоохранители задержали и третьего подельника – Евгения Ерзунова.

По данным следствия, 16 сентября 2019 года Вересов разместил материал, содержащий «угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей». По словам адвокатов Вересова, угрозы были связаны с вынесенным судьей приговором Павлу Устинову за участие в летней несанкционированной акции.

Вересова и Ерзунова арестовали, а Половца после признания вины и дачи в СК изобличающих Ерзунова показаний был отпущен под подписку о невыезде.

Житель Якшур-Бодьи Алексей Вересов полностью признал свою вину и раскаялся на суде: «Я раскаиваюсь и признаю свою ошибку. Комментарии я удалил, приношу извинения Алексею Вячеславовичу Криворучко за грубые высказывания в его адрес, обещаю впредь не повторять такие проступки».

Отметим, что Евгения Ерзунова Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 110 тыс. рублей ещё 24 декабря.