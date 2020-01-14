Трёх человек спасли из огня пожарные Удмуртии в новогодние праздники

Возгорание произошло в двухэтажном доме.

Сарапул. Удмуртия. В ночь на 2 января пожарные спасли из горящего дома в Сарапуле троих человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании поступило 1 января в 23:27. В течение пяти минут пожарные прибыли на место происшествия и приступили к спасению находившихся в доме людей.

- В окне второго этажа, где и был эпицентр возгорания, виднелись силуэты жильцов и слышались крики о помощи. По установленной лестнице удалось спустить двух человек - женщину и ребенка. В такой же западне оказался мужчина, который в момент пожара находился в соседнем помещении. Путь на улицу ему преградил дым и огонь. Его также эвакуировали по пожарной лестнице, - рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части №13 Сарапула Андрей Фикс.

На сегодняшний день все спасённые чувствуют себя хорошо, пострадавших нет. По предварительно версии пожар произошёл из-за неосторожного курения на диване.