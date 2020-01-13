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В Ижевске умер бывший зампред Гордумы Василий Шаталов

08:30, 13 января, 2020
Дарья Саушина
В Ижевске умер бывший зампред Гордумы Василий Шаталов
08:30, 13 января, 2020
Дарья Саушина
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#траур\n#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: facebook.com/andres.valme
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Горожанам он был известен как автор и ведущий программы «Не могу молчать».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске умер бывший заместитель председателя Гордумы и ведущий программы «Не могу молчать» Василий Шаталов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила его жена Яна Кузнецова.

Прощание с Шаталовым состоится во вторник, 14 января, в 10:00 по адресу: Ижевск, Гольянский поселок, 8а.

Напомним, что Шаталова обвиняли в организации мошенничества в особо крупном размере, а Яну Кузнецову – в совершении этого мошенничества. Уголовное дело возбудили по фактам хищения более 22 млн рублей, выделенных для обеспечения деятельности ижевского муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская школа по конному спорту». Следствие и суд тянутся с 2015 года.

Наша справка: Василий Анатольевич Шаталов родился 12 октября 1968 года в поселке Жмеринка Винницкой области Украины.

В 1972 году с родителями переехал в Ижевск.

В 1986 году окончил школу №30.

В 1987–1989 годах служил в армии (войска ПВО).

В 1994 году окончил исторический факультет Удмуртского госуниверситета.

В 2002 году окончил ИжГТУ по специальности «Обработка металлов давлением».

В 2004 году окончил юридический факультет РУДН (Москва).

С 2006 года является кандидатом исторических наук по специальности «археология».

Был депутатом городской думы Ижевска с первого по пятый созывы, заместителем председателя Гордумы.

В 1990 году организовал и возглавил телевизионный канал «Альва». Был руководителем и ведущим телепроектов «Не могу молчать», «Время, события, люди». Автор ряда книг, монографий и научных публикаций по теме истории Удмуртской Республики и Ижевска.

08:30, 13 января, 2020
Дарья Саушина
150
0
#траур\n#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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