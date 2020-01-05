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Два человека погибли в ДТП в Алнашском районе Удмуртии

18:13, 05 января, 2020
Юрий Абашев
Два человека погибли в ДТП в Алнашском районе Удмуртии
18:13, 05 января, 2020
Юрий Абашев
2172
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#происшествие\n#жертвы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
2172
0

Пять человек получили травмы.

Алнаши. Удмуртии. В Алнашском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Среди погибших 10-летний мальчик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по республике.

Авария произошла около 13 часов 5 января на 19 километре дороги «Псеево – Крынды». За рулём «Toyota Yaris» находилась 44-летняя женщина. Она пошла на обгон впереди идущей машины на запрещённом, для таких манёвров, участке, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем «Lifan Solano».

В результате ДТП пассажиры «Toyota Yaris», 10-летний мальчик и 25-летний мужчина погибли на месте. Водитель и остальные пассажиры, 10-летний ребёнок и 22-летняя девушка получили травмы и госпитализированы. В салоне «Lifan Solano» травмы получили водитель и пассажир. Им также понадобилась помощь врачей.

18:13, 05 января, 2020
Юрий Абашев
2172
0
#ДТП\n#Удмуртия\n#происшествие\n#жертвы

 

 

 


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