Два человека погибли в ДТП в Алнашском районе Удмуртии

Пять человек получили травмы.





Алнаши. Удмуртии. В Алнашском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Среди погибших 10-летний мальчик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по республике.

Авария произошла около 13 часов 5 января на 19 километре дороги «Псеево – Крынды». За рулём «Toyota Yaris» находилась 44-летняя женщина. Она пошла на обгон впереди идущей машины на запрещённом, для таких манёвров, участке, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем «Lifan Solano».

В результате ДТП пассажиры «Toyota Yaris», 10-летний мальчик и 25-летний мужчина погибли на месте. Водитель и остальные пассажиры, 10-летний ребёнок и 22-летняя девушка получили травмы и госпитализированы. В салоне «Lifan Solano» травмы получили водитель и пассажир. Им также понадобилась помощь врачей.