Пять человек в Удмуртии попали в больницу с ножевыми ранениями

Многие пострадавшие пытаются выгородить нападавших.

Ижевск. Удмуртия. За три праздничных дня в Удмуртии 5 человек попали в больницу с ножевыми ранениями. Всего зарегистрировано 7 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, двое потерпевших в результате скончались, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Так, в новогоднюю ночь два жителя Сарапула получили ножевые ранения за просьбу закурить. Один из них скончался, второго удалось спасти.

Инциденты произошли также в Ижевске, Можге и Увинском районе. По данным правоохранителей, все ножевые ранения были получены в результате ссор после распития спиртных напитков.

«При этом многие пострадавшие пытаются скрыть от врачей и сотрудников полиции истинное происхождение полученных телесных повреждений, утверждая, что тяжелые травмы и ножевые ранения получили самостоятельно», - отмечают стражи порядка.