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Житель Сарапула ударил ножом попросивших у него закурить мужчин

15:03, 01 января, 2020
Дарья Саушина
Житель Сарапула ударил ножом попросивших у него закурить мужчин
15:03, 01 января, 2020
Дарья Саушина
84
0
#Следственный комитет\n#Сарапул\n#происшествие\n#убийство
Фото: pixabay.com
84
0

Один скончался, второго спасли медики.

Сарапул. Удмуртия. В новогоднюю ночь два жителя Сарапула получили ножевые ранения за просьбу закурить. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, трагедия произошла в новогоднюю ночь на улице Труда.

Около 1 часа ночи двое ранее судимых пьяных мужчин попросили закурить у прохожего. В ответ выпивший и тоже ранее судимый 43-летний горожанин достал нож и ударил собеседников. В результате один из пострадавших скончался на месте, второго – с ранениями в шею и руку – удалось спасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Правоохранители намерены попросить суд поместить его под стражу на время расследования.

15:03, 01 января, 2020
Дарья Саушина
84
0
#Следственный комитет\n#Сарапул\n#происшествие\n#убийство

 

 

 


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