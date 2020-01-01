Житель Сарапула ударил ножом попросивших у него закурить мужчин

Один скончался, второго спасли медики.

Сарапул. Удмуртия. В новогоднюю ночь два жителя Сарапула получили ножевые ранения за просьбу закурить. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, трагедия произошла в новогоднюю ночь на улице Труда.

Около 1 часа ночи двое ранее судимых пьяных мужчин попросили закурить у прохожего. В ответ выпивший и тоже ранее судимый 43-летний горожанин достал нож и ударил собеседников. В результате один из пострадавших скончался на месте, второго – с ранениями в шею и руку – удалось спасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Правоохранители намерены попросить суд поместить его под стражу на время расследования.