Пьяный житель Глазова не пережил поход в баню

Мужчина ударился головой и долгое время пролежал у печки.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова погиб в собственной бане после того, как выпил и пошёл мыться. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.



Накануне трагедии мужчина выпивал спиртные напитки и около 14:00 отправился в баню, где спустя долгое время его, лежащего без сознания у печки, обнаружил сын. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и обширными ожогами. Спустя непродолжительное время мужчина скончался.



Для установления причины смерти назначена медицинская экспертиза. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили родственников и соседей погибшего.