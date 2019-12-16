Трое жителей Ижевска избили предпринимателя ради 1 млн рублей

Бизнесмен с травмами попал в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Троих мужчин в Ижевске взяли под стражу по подозрению в вымогательстве 1 млн рублей у местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Все трое ранее были судимы. В конце ноября они напали на бизнесмена около одного из домов на улице Орджоникидзе. Злоумышленники избили его, требуя передать им 1 млн рублей. В результате предприниматель с травмами попал в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Всех троих взяли под стражу. Правоохранители выясняют, причастны ли злоумышленники к другим подобным преступлениям.