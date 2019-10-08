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Руководителя УК Наиля Кутдузова в Ижевске взяли под стражу

18:38, 08 октября, 2019
Руководителя УК Наиля Кутдузова в Ижевске взяли под стражу
18:38, 08 октября, 2019
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#управляющая компания\n#УК\n#суд\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
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Его подозревают в присвоении денег.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отправили в следственный изолятор директора одной из управляющих компаний Ижевска Наиля Кутдузова. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

«Органами следствия  Кутдузов Наиль обвиняется в присвоении за период 2017-2019 годов, в составе организованной группы, возглавляемой его отцом Кутдузовым Рауфом денежных средств на сумму свыше 180 миллионов рублей, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям и полученных Городской УК от собственников помещений обслуживаемых многоквартирных домов», — отмечается в сообщении.  

Ранее против мужчины уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Напомним, чуть раньше правоохранители задержали отца Наиля Кутдузова, бывшего руководителя ряда «управляек» Ижевска Рауфа Кутдузова, а также других его коллег. Всего под стражу заключили четырех человек.

18:38, 08 октября, 2019
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#управляющая компания\n#УК\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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