Руководителя УК Наиля Кутдузова в Ижевске взяли под стражу

Его подозревают в присвоении денег.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отправили в следственный изолятор директора одной из управляющих компаний Ижевска Наиля Кутдузова. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

«Органами следствия Кутдузов Наиль обвиняется в присвоении за период 2017-2019 годов, в составе организованной группы, возглавляемой его отцом Кутдузовым Рауфом денежных средств на сумму свыше 180 миллионов рублей, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям и полученных Городской УК от собственников помещений обслуживаемых многоквартирных домов», — отмечается в сообщении.

Ранее против мужчины уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Напомним, чуть раньше правоохранители задержали отца Наиля Кутдузова, бывшего руководителя ряда «управляек» Ижевска Рауфа Кутдузова, а также других его коллег. Всего под стражу заключили четырех человек.