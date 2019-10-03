Ижевского коммунальщика Рауфа Кутдузова отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения всем 4 обвиняемым.

Ижевск. Удмуртия. Суд поместил четырех сотрудников ижевской управляющей компании под стражу. Как сообщает пресс-служба Судейского сообщества Удмуртской Республики, в СИЗО они будут находиться до 1 декабря этого года.

По данным органов предварительного следствия, обвиняемые с января 2017 по август 2019 года перечисляли деньги собственников квартир за коммунальные ресурсы на счета аффинированных организаций. Ущерб оценивается в 184 млн рублей. В суде уточнили, что речь идет о лицах, занимающих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в управляющей компании ООО «Городская УК».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал информационному агентству «Сусанин», что среди четырех задержанных есть и Рауф Кутдузов. В 2017 году он уже был осужден за взятку.

Отметим, то часть 4 статьи 160 УК РФ, по которой предъявили обвинение фигурантам дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.