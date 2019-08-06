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В Ижевске водитель легковушки сбил 17-летнюю девушку

10:15, 06 августа, 2019
Анна Торхова
В Ижевске водитель легковушки сбил 17-летнюю девушку
10:15, 06 августа, 2019
Анна Торхова
128
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Пешеход получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Азина 71-летний водитель «Рено» сбил девушку. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 5 августа около 21:10. Пешеход переходила дорогу в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

10:15, 06 августа, 2019
Анна Торхова
128
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

 

 

 


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