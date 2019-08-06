В Ижевске водитель легковушки сбил 17-летнюю девушку

Пешеход получила травмы.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Азина 71-летний водитель «Рено» сбил девушку. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 5 августа около 21:10. Пешеход переходила дорогу в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года