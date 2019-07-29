Сотрудника ФСИН в Удмуртии заподозрили в получении взяток

23-летний молодой человек находится под домашним арестом.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника одного из исправительных учреждений Удмуртии подозревают в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, 23-летний молодой человек во время службы систематически проносил в колонию и передавал одному из осужденных мобильные телефоны. После того, как преступление было выявлено сотрудниками УФСИН и МВД, он был задержан.

«В колонии изъяты 8 телефонов, которые он незаконно пронес за взятки в сумме свыше 10 тыс. рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.