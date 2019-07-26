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Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

16:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии
16:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
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#алкоголь\n#Удмуртия\n#милиция\n#братья\n#Завьялово\n#сотрудники\n#деревня
Фото: pixabay.com
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Злоумышленники прятались у мамы в подполье.

Можвай. Удмуртия. Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ночь на 6 февраля 2019 года четверо мужчин выпивали алкоголь в деревне Можвай Завьяловского района. Двое из них – братья, ранее судимые, другие – бывшие сотрудники милиции. На этой почве между ними возникла ссора. В результате братья избили потерпевших руками и ногами, кочергой по телу и голове, одного из мужчин ударили ножом в шею. Потерпевшие скончались. Их тела нашли спустя несколько суток.

После преступления злоумышленники прятались в подполье дома своей матери. Однако мужчин удалось задержать.

В настоящее время их обвиняют по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору»).

16:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
1509
0
#алкоголь\n#Удмуртия\n#милиция\n#братья\n#Завьялово\n#сотрудники\n#деревня

 

 

 


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