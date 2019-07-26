Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

Злоумышленники прятались у мамы в подполье.

Можвай. Удмуртия. Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ночь на 6 февраля 2019 года четверо мужчин выпивали алкоголь в деревне Можвай Завьяловского района. Двое из них – братья, ранее судимые, другие – бывшие сотрудники милиции. На этой почве между ними возникла ссора. В результате братья избили потерпевших руками и ногами, кочергой по телу и голове, одного из мужчин ударили ножом в шею. Потерпевшие скончались. Их тела нашли спустя несколько суток.

После преступления злоумышленники прятались в подполье дома своей матери. Однако мужчин удалось задержать.

В настоящее время их обвиняют по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору»).