Пожар в Ижевске, ужесточение штрафов за превышение скорости и антитабачная концепция: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня среда, 13 марта – экватор рабочей недели. «Сусанин» традиционно начинает день с обзора новостей.

Пожар

В Ижевске 12 марта около 21:32 поступило сообщение о том, что на улице Баранова загорелась квартира. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, пожар удалось ликвидировать. К тушению привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Запрет на полеты Boeing 737 Max 8

Ряд стран временно запретили полеты самолетов моделей Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 после крушения в Эфиопии. Как сообщает «Интерфакс», о запрете на эксплуатацию авиалайнеров объявило во вторник Европейское агентство авиационной безопасности.

Ограничения на эти две модели ввело и министерство транспорта Турции.

Польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico, приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8. Тоже самое в Китае.

«При этом некоторые государства приостановили эксплуатацию всей линейки самолетов семейства Boeing 737 Max и закрыли свое воздушное пространство для полетов этих авиалайнеров. Среди таких стран - Великобритания, Австралия, Оман и Индия», - говорится в сообщении.

При этом в США и Канаде никаких ограничений на самолеты данных моделей вводить не стали.

Во вторник вечером российская авиакомпания S7 Airlines также сообщила, что приостанавливает полеты на Boeing-737 Max с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.

Напомним, что 10 марта рейс из Аддис-Абебы в Найроби потерпел крушение. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ужесточение штрафов за превышение скорости

В ГИБДД поддержали инициативу введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч. Как пишет ИА REGNUM, об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Сейчас в России есть лимит так называемого «безопасного превышения» — если автолюбитель превысил скорость на 20 км/ч и менее, то его не штрафуют. Однако и в Минстрансе и в МВД начали говорить об отмене этого лимита или хотя бы его понижении до 10км/ч.

Черников отметил, что ужесточать штрафы нужно только после проверки и переаттестация всех автодорог. На это может уйти два года.

Антитабачная концепция

Министерство здравоохранения России разработала проект, который должен вывести табак из легальной торговли. Как пишут «РИА Новости», министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.

Проект рассчитан на 2019-2030 годы. За это время предполагается снизить потребление табака до 5% среди населения и дальнейшее последовательное выведение этой продукции с рынка после 2050 года.

Минздрав должен разработать акты, направленные на защиту населения от алкоголя и табака, до 1 декабря.