Личность погибшего не установлена.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель автобуса насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в субботу, 2 марта, около 9:45 на улице Азина, 143. 44-летний водитель «КАВЗ» наехал на человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Личность погибшего пока не установлена, на вид ему 60 лет.