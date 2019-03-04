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В Ижевске водитель автобуса насмерть сбил пешехода

11:10, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
11:10, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Личность погибшего не установлена.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель автобуса насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в субботу, 2 марта, около 9:45 на улице Азина, 143. 44-летний водитель «КАВЗ» наехал на человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Личность погибшего пока не установлена, на вид ему 60 лет.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

11:10, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
270
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#происшествие

 

 

 


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