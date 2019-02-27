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Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

16:40, 27 февраля, 2019
Анна Торхова
16:40, 27 февраля, 2019
Анна Торхова
149
0
#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
149
0

40-летний мужчина сам совершал действия сексуального характера в отношении одной из девушек.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении жителя Ижевска, который вовлек в занятие проституцией 6 девушек, передали в суд. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, трое из них были несовершеннолетними.

Девушкам мужчина обещал большой заработок за их услуги. Одну из несовершеннолетних, которая пыталась отказаться от этого занятия, обвиняемый шантажировал угрозами о распространении позорящей информации. Кроме того, 40-летний мужчина сам совершал в отношении девушки действия сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 241 УК России («Организация занятия проституцией»), части 3 статьи 240 УК России («Вовлечение в занятие проституцией»), пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера»).

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

16:40, 27 февраля, 2019
Анна Торхова
149
0
#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия

 

 

 


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