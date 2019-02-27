Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

40-летний мужчина сам совершал действия сексуального характера в отношении одной из девушек.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении жителя Ижевска, который вовлек в занятие проституцией 6 девушек, передали в суд. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, трое из них были несовершеннолетними.

Девушкам мужчина обещал большой заработок за их услуги. Одну из несовершеннолетних, которая пыталась отказаться от этого занятия, обвиняемый шантажировал угрозами о распространении позорящей информации. Кроме того, 40-летний мужчина сам совершал в отношении девушки действия сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 241 УК России («Организация занятия проституцией»), части 3 статьи 240 УК России («Вовлечение в занятие проституцией»), пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера»).

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.