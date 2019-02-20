Должника из Ижевска осудили за дачу взятки судебному приставу

Мужчина получил условный срок и штраф в 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили должника, который пытался дать взятку судебному приставу-исполнителю. Об этом сообщает пресс-служба прокураторы Удмуртии.

29 ноября 2018 году обвиняемый пришел в кабинет пристава и предложил ему 100 тыс. рублей за то, чтобы он снял наложенный на имущество арест. Несмотря на отказ должностного лица от денег, мужчина перевел 50 тыс. рублей на банковский счет судебного пристава.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года. Также должника оштрафовали на 300 тыс. рублей и конфисковали 50 тыс. рублей в доход государства.