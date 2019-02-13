В Воткинске водитель автобуса сбил семилетнего мальчика

Школьник получил травмы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске водитель автобуса «Yutong» при подъезде к остановке сбил семилетнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 12 февраля около 16:30 вблизи дома №1 по улице Степана Разина.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его отвезли в больницу.