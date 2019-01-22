play
pause
  • $ 66.36 ↑
  • € 75.55 ↓

Рост коррупции и снижение числа изнасилований: в МВД Удмуртии подвели итоги 2018 года

11:50, 22 января, 2019
Ксения Чернова
11:50, 22 января, 2019
Ксения Чернова
110
0
#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#изнасилование\n#деньги
110
0

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали более 2 тыс. преступлений.

Ижевск. Удмуртия. В МВД Удмуртии подвели итоги 2018 года. За 12 месяцев в республике зарегистрировали более 25 тыс. преступлений, рассказал министр внутренних дел Удмуртской Республики Алексей Попов.

В республике на 17,8% сократилось число изнасилований (37 случаев), на 15,5% число убийств и покушений на убийство (82 факта), на 14,4% — количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (273 факта). Также стало меньше грабежей, разбойных нападений, вымогательств и мошенничеств.

6420 преступлений совершили пьяные жители, 590 преступлений — подростки.

Одновременно жители республики стали чаще совершать кражи (8605 случаев). Выросло в регионе и число коррупционных преступлений (228 случаев), к уголовной ответственности привлекли 227 должностных лиц, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Полицейские выявили 59 фактов взяточничества.

2410 преступлений зарегистрировали в сфере незаконного оборота наркотиков. Стражи порядка изъяли 63,6 кг запрещённых веществ, в том числе 32,2 кг «синтетики». Наказание за подобные преступления понесли 909 человек.

11:50, 22 января, 2019
Ксения Чернова
110
0
#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#изнасилование\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
5023

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

3799
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

3098
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

2915
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

2488
14:40, 19 января, 2019

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

14:45, 18 января, 2019
1450

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1380
13:17, 16 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1161
15:52, 16 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

922
14:03, 18 января, 2019

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

886
18:30, 19 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

18:23, 16 января, 2019
970

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

903
10:20, 16 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

877
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

845
12:30, 20 января, 2019

Город в Нигерии захватили террористы «Исламского государства»

799
13:32, 15 января, 2019