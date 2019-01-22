Рост коррупции и снижение числа изнасилований: в МВД Удмуртии подвели итоги 2018 года

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали более 2 тыс. преступлений.

Ижевск. Удмуртия. В МВД Удмуртии подвели итоги 2018 года. За 12 месяцев в республике зарегистрировали более 25 тыс. преступлений, рассказал министр внутренних дел Удмуртской Республики Алексей Попов.

В республике на 17,8% сократилось число изнасилований (37 случаев), на 15,5% число убийств и покушений на убийство (82 факта), на 14,4% — количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (273 факта). Также стало меньше грабежей, разбойных нападений, вымогательств и мошенничеств.

6420 преступлений совершили пьяные жители, 590 преступлений — подростки.

Одновременно жители республики стали чаще совершать кражи (8605 случаев). Выросло в регионе и число коррупционных преступлений (228 случаев), к уголовной ответственности привлекли 227 должностных лиц, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Полицейские выявили 59 фактов взяточничества.

2410 преступлений зарегистрировали в сфере незаконного оборота наркотиков. Стражи порядка изъяли 63,6 кг запрещённых веществ, в том числе 32,2 кг «синтетики». Наказание за подобные преступления понесли 909 человек.